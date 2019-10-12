Fransa, Türkiye’ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu

Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Fransa'dan Türkiye'ye silah satışına ilişkin kritik bir açıklama geldi. Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

SİLAH SATIŞINI DURDURACAĞINI AÇIKLAYAN ÜLKE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Almanya, Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Fransa'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 5'e yükselmiş oldu.