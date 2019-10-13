Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu derhal sona erdirme çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu derhal sona erdirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması yapan Merkel, Erdoğan'dan 'askeri operasyonları derhal sona erdirmesini' istedi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili açıklama Alman hükümet sözcüsü tarafından yapıldı.

Açıklamada ayrıca yerel halkın büyük kesimlerinin sürgün edilmesinin Türkiye'nin güvenlik çıkarlarından bağımsız olarak bölgeyi istikrarsızlaştırma ve terör örgütü IŞİD'in yeniden güçlenmesi tehlikesini ortaya çıkardığı belirtildi.