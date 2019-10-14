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12:11 14 Ekim 2019
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    İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası

    İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası

    © REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
    Avrupa
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    İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.

    Bağımsızlık yanlısı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi.

    İspanya bayrağı
    CC0 / Pixabay
    Katalanlardan İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı
    Mahkeme, 8 sanığı da 9 ila 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

    "İtaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası verilmedi.

    KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

    İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

    Anayasa Mahkemesi’nin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

    Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

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    Etiketler:
    Oriol Junqueras, Madrid, bağımsızlık referandumu, Katalonya, İspanya
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