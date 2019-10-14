Barcelona Futbol Kulubü, Katalan siyasetçilere verilen cezaya tepkili: Hapis çözüm değil

İspanya’da Katalan siyasetçilere hapis cezası verilmesine Barcelona Futbol Kulübü’nden (FCB) tepki geldi.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan kulüp, ifade özgürlüğünü savunan bir kurum olduklarını vurguladı ve Yüksek Mahkeme’nin kararını kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Önleyici hapis cezasının anlaşmazlığı çözme konusunda yardımcı olmadığı gibi aynı şekilde bugün verilen hapis cezası da çözmeyecektir, çünkü cezaevi bir çözüm değildir. Katalonya’daki anlaşmazlığın çözümü sadece siyasi diyalogdan geçer. Bu nedenle kulüp, bu anlaşmazlığı çözmek amacıyla bir müzakere ve diyalog sürecine öncülük etmelerini için tüm siyasi liderlere her zamankinde fazla çağrıda bulunuyor. Bu süreç aynı zamanda sivil ve politik liderlerin serbest bırakılmasına da olanak sağlayacaktır.”

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2019

Barcelona ayrıca özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin aileleri ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu da belirtti.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.