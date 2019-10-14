Maas: Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye karşı yeni önlemler alabiliriz

Maas, Türkiye'nin Avrupa'yı Suriyeli sığınmacılarla tehdit edebileceği görüşüne katılmadığını belirtti.
"Eğer bize yönelik şantaj olsaydı, hiçbir şey yapmazdık, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyonu derhal durdurma çağrısı yaptık" diye devam eden Maas, Almanya'nın daha önce Türkiye'ye silah sevkiyatını durdurma kararı aldığını anımsattı.
Maas, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma ve önemli insani sonuçlara yol açma tehdidi oluşturduğunu da savunarak, "Bu gelişmelere seyirci kalamayız" diye ekledi.
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