Erdoğan: Son attığımız adımın tek sebebi var

"Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda maruz kalmadık" ifadesini kullandı.