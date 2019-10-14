Vatikan: Suriye’deki kriz, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki ‘en büyük insani felaket’

İtalyan Corriere della Sera gazetesine demeç veren Zenari, "Suriye’deki savaştan, ateşin Avrupa’ya yayılacağını hemen anladım. Tek makul yanıt, 2 yıl önce yenilgiyi ‘Hiçbirimiz haklı değiliz. Ne Suriye’de, ne de dışında’ sözleriyle kabul eden 2. BM Suriye Özel Temsilcisi Lahdar İbrahimi'den gelmişti” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) savaştan zarar görenlerle ilgili değerlendirmesini hatırlatan Zenari, “23 milyon kişilik nüfustan 5.9 milyon kişi ülke içindeki ikamet yerlerini değiştirdi, 5.6 milyon kişi yurtdışına çıktı, yarım milyon kişi ise bombaların altında yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Zenari, “İlk başta burada kötülerin, oradaysa iyilerin olduğu düşünülebilirdi. Ancak şu anda her şey, herhangi bir değerlendirme yapılamayacak kadar karışık. Suriye topraklarında ve hava sahasında 5 dünya gücü, vekâleten savaşarak birbirileri ile zıtlaşıyor. Bu çatışma ancak New York’ta, BM sarayında çözülebilir” vurgusunu yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünkü açıklamasında çatışmaya dâhil olan tüm tarafları ve uluslararası toplumu, ‘Sevilen ve bitap düşmüş’ Suriye’de etkin çözüm aramaya çağırmıştı.