'İngiltere, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu girişimine itiraz etti'

Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümeti, bugün Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye’ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz etti.

İngiltere'nin bu tutumu, AB'nin bu konuda toplu karar almasına engel oldu.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, bu konuda adım atmamıştı.

İngiltere'nin bugünkü tutumunun, ülkenin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tutumunda değişikliğin işareti olabileceği belirtiliyor.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre, İngiltere, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında bulundurduğu ancak sayısı açıklanmayan özel kuvvet askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin bu kararında, ABD’nin bölgedeki 1000 kadar askerini geri çekme karvuarının etkili olduğu belirtiliyor.