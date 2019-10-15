Lüksemburg: Serbest kalan IŞİD'liler Avrupa'da tehdit oluşturabilir

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Suriye’de serbest kalan IŞİD militanlarının sadece bölgede değil, Avrupa ve tüm dünyada güvenlik tehdidi oluşturabileceğini söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, bugünkü basın brifinginde, "Bazı, belki de birçoğu, bunu henüz bilmiyoruz, serbest kaldı ve serbestçe hareket ediyor. Bu, sadece bölgede değil, Avrupa dahil tüm dünyada IŞİD’e yeni ivme kazandıracak" dedi.

Uluslararası koalisyonun amacının, teröristlere karşı mücadele olduğunu ve bu bağlamda Türkiye’nin eylemlerinin anlaşılmaz olduğunu dile getiren Asselborn, Barış Pınarı Harekatı’nın sonuçlarının uluslararası koalisyon kapsamında görüşülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.