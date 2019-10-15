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04:58 15 Ekim 2019
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    Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi

    Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi

    © REUTERS / ALBERT GEA
    Avrupa
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    İspanyol polisi, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona havaalanında toplanan göstericilere müdahalede bulundu.

    © AP Photo / Emilio Morenatti
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    İspanya'da polis, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

    İspanyol polisi, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona havaalanında toplanan göstericilere copla müdahalede bulundu.

    Katalan Acil Servisi (SEM), birçok göstericinin polis müdahalesi sırasında hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini açıklarken, İspanya havaalanları işletmecisi AENA da gösteriler nedeniyle Barcelona'da en az 67 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yüksek Mahkemenin hükümlerinin, Madrid'deki ulusal makamlar ile Barselona'daki ayrılıkçılar arasında bir dönüm noktası olmasını umut ettiğini belirterek kararların, 2017'deki bağımsızlık girişiminin enkaza dönüştüğünün kanıtı olduğu yorumunu yaptı.

    Sanchez, halka aşırılık yanlısı tutumlardan vazgeçme ve yeni bir aşamaya geçme çağrısında bulundu.

    İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de "Avrupa'da tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye imkan tanıyan tek bir anayasa yok" ifadesini kullandı.

    Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise kararları intikam olarak değerlendirerek, "Hükümler, bağımsız bir devlet kurma kararlılığımızı durduramayacak" diye konuştu.

    İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası
    © REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
    İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere hapis cezası

    Ekim 2017'de Belçika'ya kaçmış olan dönemin özerk hükümet Başkanı Carles Puigdemont de "Genel seçimler, bu kararlara karşı tepki göstermek ve Katalan ayrılıkçılığının kararlılığını vurgulamak için büyük bir fırsat" şeklinde görüş bildirdi.

    İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

    DAVADA 500'DEN FAZLA KİŞİ TANIKLIK ETTİ

    Bu arada Yüksek Mahkeme'nin gördüğü davada eski Başbakan Mariano Rajoy dahil 500'den fazla kişi tanıklık etti. Yaklaşık 50 ulusal kanal da davayı takip etti.

    Avukatları, Katalan liderlerin halkın isteklerini yerine getirdiği savunmasını yaptı.

    Öte yandan, İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası üzerine pazar günü yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

    KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

    İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

    Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

    Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

    Etiketler:
    Protesto, Polis müdahalesi, mahkumiyet, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Barcelona, Katalonya, İspanya
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