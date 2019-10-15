Mogherini'nin halefi Borell: AB'nin Türkiye'yi durduracak ‘sihirli’ bir çözümü yok

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği görevini Mogherini'den devralacak olan İspanya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa’nın elinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü harekâtı durduracak ‘sihirli’ bir çözüm olmadığını, şu anda silah teslimatlarını durdurma konusunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.
“Neler olduğunu biliyorum. Fakat sihirli güce sahip değiliz” yanıtını veren Borell, şu anda silah teslimatlarının durdurulması gerektiğini belirtti.
Daha önce Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, basın mensuplarına açıklamasında AB ülkelerinin bugünkü görüşmelerde Türkiye’ye yönelik ambargo uygulamasını ve Ankara’ya baskı için diğer önlemleri ele alma niyetinde olduklarını bildirmişti.
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