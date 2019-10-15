Mogherini'nin halefi Borell: AB'nin Türkiye'yi durduracak ‘sihirli’ bir çözümü yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin halefi Josep Borrell, Avrupa’nın elinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü harekâtı durduracak ‘sihirli’ bir çözüm olmadığını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği görevini Mogherini'den devralacak olan İspanya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa’nın elinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü harekâtı durduracak ‘sihirli’ bir çözüm olmadığını, şu anda silah teslimatlarını durdurma konusunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Basın mensupları, AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Lüksemburg’a gelen Borell’e ‘AB’nin Suriye’de olup bitenlerin ciddiyetini anlayıp anlamadığını ve harekâtın durdurulması için ne şekilde hareket edeceği’ sorusunu yöneltti.

“Neler olduğunu biliyorum. Fakat sihirli güce sahip değiliz” yanıtını veren Borell, şu anda silah teslimatlarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Daha önce Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, basın mensuplarına açıklamasında AB ülkelerinin bugünkü görüşmelerde Türkiye’ye yönelik ambargo uygulamasını ve Ankara’ya baskı için diğer önlemleri ele alma niyetinde olduklarını bildirmişti.