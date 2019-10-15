Çekya Türkiye'ye silah ve mühimmat ihracatını askıya aldı

Twitter hesabından açıklama yapan Hamacek, "Çekya, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını derhal askıya aldı" ifadesini kullandı.
Česká republika s okamžitou platností pozastavuje vývozní licence na vojenský materiál do Turecka.— Jan Hamáček (@jhamacek) October 14, 2019
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Hollanda, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamıştı. İspanya ise 'Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.
Dün, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oybirliğiyle kınamış, Ankara'ya da silah satışının durması çağrısında bulunmuştu.
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