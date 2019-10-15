İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak Türkiye'ye ABD'nin yaptırım açıklamasının ardından, silah ambargosu uygulayan Avrupa ülkeleri kervanına Britanya da katılabilir. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümetin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini, bu süre boyunca yeni silah ihracatı izinlerinin askıya alındığını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na uluslararası tepkilerin bazısı yaptırım halini alırken, silah ambargosu uygulayan Avrupa ülkeleri kervanına Britanya da katılma sinyali verdi.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümetin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini, bu süre boyunca yeni silah ihracatı izinlerinin askıya alındığını açıkladı.

Parlamentoya hitap eden Raab, "Hükümet silah ihracatını deneleme sorumluluklarını çok ciddiye alıyor ve bu vakada elbette Türkiye'ye savunma ihracatlarımızı çok dikkatli ve devamlı göden geçirme alttında tutacağız" diyerek ekledi:

"Biz gözden geçirmeyi yürütürken, Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek kalemler için Türkiye'ye yönelik daha fazla ihracat izni çıkarılmayacaktır."

"Türkiye'nin meşru endişelerini kabul ediyoruz" diyen Britanya Dışişleri Bakanı, diğer yandan "Suriye'ye tek taraflı olarak nüfus değişimi dayatılmasına izin vermeyeceğiz" uyarısında bulundu.

Raab, NATO'nun her zamankinden daha önemli olduğunu savunurken, Türkiye'yi Rusya ve Devlet Başkanı Putin'in kollarına itmekten kaçınmak gerektiğini söyledi.

Haberi ilk İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) vermişti. Britanya hükümetinin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini duyuran FT, gözden geçirme süreci boyunca Türkiye'ye silah satışları için yeni izinlerin askıya alındığını belirtmişti.

Daha önce Finladiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ve mühimmat satışlarının askıya alınması kararı gelmişti.

Ardından Türkiye'ye geçen yıl en çok silah satan ülke konumundaki İtalya silah ambargosu kararına katıldı. İspanya aynı kararı almaya hazırlandığı işaretini vermişti.