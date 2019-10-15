Notre Dame Katedrali'ne saldırı girişimi: Tümü kadınlardan oluşan IŞİD'le bağlantılı hücreye ceza yağdı

Fransa'da başkent Paris'te 2016 yılında Notre Dame Katedrali'ne yönelik saldırı girişimine dair davada, IŞİD ile bağlantılı tümü kadın beş failden ikisi en az 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’da 4 Eylül 2016 yılında yaşanan saldırı girişimi nedeniyle hâkim karşısına çıkan Ines Madani ve Ornella Gilligmann hakkında 30 ve 25 yıl hapis cezası kararı verildi.

Madani’nin, o dönem 18 yaşında olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, ömür boyu hapis cezası yerine 30 yıl cezaya hükmetti.

Madani ve Gilligmann da saldırıdaki sorumluluklarını kabul ederken, her iki kadın da karşı tarafının kendisini kışkırttığını savundu. Gilligmann, araca daha yanıcı bir şey koymak yerine mazot koymayı tercih ettiğin, bu şekilde saldırıyı sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

Diğer faillerden Sarah Hervouet ve Amel Sakaou ise, Madani’nin kaçarken polislere saldırmasına yardım ettikleri için 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Madani’nin saklanmasına yardım etmekle suçlanan Samia Chalel ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, saldırının gerçekleşmesi halinde en az 60 kişinin yaşamını yitireceğini savunuyor.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 4 Eylül 2016 tarihinde plakaları sökülmüş ve dörtlüleri yanan içerisi patlayıcı dolu bir aracı katedrale yakın bir ara sokakta bulmuştu. Kadınlar aracı sigarayla ateşe vermeyi planlamış ancak ‘başarısız’ olunca kaçmışlardı.

Polis, o dönemde 18 yaşında olan Ines Madani, 23 yaşındaki Sarah Hevouet ve 39 yaşındaki Amel Sakaou'yu terör saldırısı hazırlığı yapmak ve terör örgütleriyle bağlantı kurmak gerekçesiyle gözaltına almış, 3 kadın daha sonra yakalan Ornella Gilligmann ve Samia Chalel ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Polisin operasyonu sırasında Hervouet bir polisi bıçaklamış, Madani de bir başka polise saldırması sonucu bacağından vurulmuştu.

Sanıkların hepsinin Suriye'deki IŞİD militanlarıyla bağlantıları ortaya çıkmış, örgüte gizlilik yeminiyle ilgili belgeler bulunmuştu. Ayrıca kadınların, saldırı girişiminden önce sorumluluğu üstlendiklerini söyleyen bir video çektikleri de belirtilmişti.