Norveç Başbakanı Solberg: Türkiye NATO'da kalmalı

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen Türkiye'nin NATO'da kalması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Solberg, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'nin NATO'da kalması, ailemiz içinde kalması daha iyi olacak. Biz birbirimizle aile içinde konuşuyoruz. Konuşmak, susmaktan daha iyidir" dedi.

Solberg, AB ülkelerinin Türkiye'ye silah tedarikini durduracaklarını açıklayarak Türkiye'ye net bir mesaj gönderdiklerinin altını çizdi.

MERKEL: BATILI ÜLKELER TÜRKİYE'YLE MÜZAKERELERE GERİ DÖNMELİ

Merkel ise, Almanya ve Norveç'in diğer AB ülkeleri gibi Türkiye'nin harekatını kaygıyla takip ettiğini belirtti.

Merkel, Batılı ülkelerin Türkiye'yle müzakerelere geri dönmesi gerektiğini sözlerine ekledi.