Çekya parlamentosundan Barış Pınarı Harekatı'na kınama

Çekya parlamentosu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerini kınayan tasarıyı kabul etti ve operasyona derhal son verilmesini talep etti.

Çekya parlamentosundan yapılan açıklamada, "Çekya parlamentosunun alt kanadı, Türkiye’nin Suriye’deki askeri eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak kınıyor. Tasarıya, oturuma katılan 147 milletvekilinin tümü oy verdi. Başbakan Andrej Babis’e, Avrupa Birliği’nde, askeri eylemlerine son vermeye zorlama amacıyla Türkiye’ye karşı ekonomik ve politik tedbirler teklif etme talimatı verildi" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Çekya Başbakanı Babis ve Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de Türkiye’nin askeri operasyonunu kınamıştı. Petricek, Türkiye’nin Prag Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerden dolayı tedirginliğini dile getirmişti.

Ayrıca Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyondan dolayı Türkiye'ye silah ve askeri mühimmat ihracatını askıya aldıklarını duyurmuştu.