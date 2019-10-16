Alman basını: Erdoğan, Maas’ı aşağıladı

Erdoğan’ın, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta yaptığı açıklamaları değerlendiren Bild, Türk liderinin Alman bakan için “acemi” dediğine dikkat çekti.

Alman gazete, Erdoğan’ın, “Türkiye'ye silah satmayacağız” diyen Maas ile dalga geçtiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu: “Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?”