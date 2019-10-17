Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Miçotakis “Avrupa Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı hazırlanmalı” dedi.

Ülkesinde 70 bin kadar iltica arayışında insan bulunan Yunanistan, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndan endişeli. Bu göçmenlerin yarısı ülkeye Yunan adaları üzerinden geldi.

3.6 milyon Suriyeliyi ağırlayan Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de güvenli bölge planlarının başarısız olması durumunda mültecilerin Batı ülkelerine gitmesi için “kapıları açacağını” söylemişti.

New York’ta Erdoğan ile görüşen Miçotakis ise bunun bir “şantaj” olduğunu belirterek geri çeviriyor.

Yunan Başbakan, göçmen ve mülteci akını tehlikesiyle Avrupa’nın tehdit edilmesi düşüncesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Miçotakis, Avrupa Birliği’nin Ankara’ya karşı gayet cömert davrandığını ancak Türklerin bunun kıymetini bilmediğini savundu.

BM mülteci ajansı Yunanistan’ın 2019 yılında 46 binden fazla mülteci aldığını açıkladı. Bu sayı, İspanya, Malta, İtalya ve Kıbrıs’ın toplam kabul ettiği mülteci sayısından fazla.

Fransız AFP’ye konuşan Miçotakis Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçenlerin sayısının geçen sene karşılaştırıldığı zaman ciddi bir problemin ortaya çıktığını kaydetti.

Yunanistan, 10 bin kadar mülteciyi Türkiye’ye geri yollamayı planlıyor.