Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Hamburg-Schenelsen Havalimanı, bugün öğleden sonra 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Hamburg Havalimanına iniş -kalkışlar durdurulurken, bombanın kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Hamburg Havalimanı İşletmesi tarafından, polis ve itfaiyenin yoğun çalışmalarının ardından uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Saat 23.49'da sosyal medyadan yapılan açıklamada, "An itibariyle tüm uçuşlarımız başlamıştır. Lütfen havayolunuzla iletişim halinde olun ve mevcut uçuş durumunuz hakkında bilgi edinin” denildi.

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BREMEN'E INDİ

Öte yandan THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul- Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmişti. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenilirken, dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edilmişti.