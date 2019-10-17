Amsterdam Üniversitesi, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle staj başvurusu reddedilen Türk öğrenciden özür diledi

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Amsterdam Üniversitesi (UvA) Bakteriyel Hücre Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanneke den Blaauwen'in, Türkiye’nin Suriye’de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle, staj başvurusu yapan bir öğrenciyi reddettiği ortaya çıktı.

Hollanda Televizyonu’na göre, UvA haberi doğruladı.

UvA, Prof. Dr. Tanneke den Blaauwen'in tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek Türk öğrenciden özür diledi.

Amsterdam Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "UvA kapsayıcı ve çeşitli bir üniversitedir. Kökeni veya politik motivasyonu asla kimseyi reddetmek için bir sebep olmamalıdır. Bu nedenle konuyu ciddiye alıyoruz” denildi.