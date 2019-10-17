Almanya, Türkiye'ye silah ihracatını durduracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını birçok kez talep ettiğini; mevcut durumda silah ihracatı da yapılamayacağını söyledi.

Parlamentonun alt kanadında konuşan Merkel, “Son günlerde Türkiye’nin Kürt askerine yönelik askeri operasyonuna son vermesi gerektiğini güçlü bir şekilde ifade ettim. Şu an burada bir kez daha bu çağrıyı yinelemek istiyorum” dedi.

Harekatın ‘büyük jeopolitik etkiler yaratacak insani bir dram’ olduğunu söyleyen Merkel, bu sebeple Türkiye’ye mevcut şartlar altında silah satmayacaklarını belirtti.