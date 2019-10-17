AB ve İngiltere, Brexit'te anlaştı

İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Sosyal medya hesabından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektubu yayımlayan Juncker, "Niyetin olduğu yerde anlaşma da vardır. Bizim de anlaşmamız var. ABD ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulmaya yönelik taahhüdümüzün bir işareti. Anlaşmanın onaylanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kontrolü geri alacağımız yeni bir anlaşmaya vardık. Şimdi parlamentonun Brexit'i cumartesi günü gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

İngiltere'nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından AB'den ayrılmasının yolunu açan anlaşmanın AB liderleri ve İngiltere parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.​

A #BrexitDeal has been reached between the UK and the EU, according to @BorisJohnson and @JunckerEU. https://t.co/rruGKZUbjS — Twitter Moments (@TwitterMoments) October 17, 2019

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

​