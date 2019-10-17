'İtalya Başbakanı, Erdoğan’a telefonda Suriye’deki harekata son verilmesi çağrısı yaptı'

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı’nı ‘kabul edilemez’ olarak gördüklerini söylediği belirtildi. İddiaya göre, Conte, Erdoğan’a harekatı sonlandırma çağrısı yaptı.

İtalya Başbakanı’nın resmi konutu olan Palazzo Chigi’den kaynakların gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Conte, Erdoğan’la arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Roma’nın Barış Pınarı Harekatı’nı ‘kabul edilemez’ olarak gördüğünü söyledi.

Liderlerin görüşmesi bir saatten fazla sürdü. Conte’nin Suriye’de ‘sivil halk için olumsuz sonuçlar içeren askeri girişime son verilmesi’ yönündeki kati teklifi nedeniyle, görüşme sırasında ‘oldukça gergin anlar’ yaşandı.