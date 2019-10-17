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19:25 17 Ekim 2019
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    Yeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken

    AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı

    © REUTERS / JOHANNA GERON
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) liderlerinin iki günlük zirvesi başladı. Zirveye katılan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'den Türkiye ile ilgili AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve yaptırımların sertleştirilmesi talepleri geldi.

    Alman Meclisi
    © REUTERS / Axel Schmidt
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    AB Konseyi'nin liderler zirvesinin açılışında basın toplantısı düzenleyen yeni AP Başkanı David Sassoli, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

    "Savaş eylemi olarak görüyoruz" dediği harekatın 'derhal durması' çağrısında bulunan Sassoli, buna karşı AB'nin siyasi ve demokratik adımlar atmasını istediklerini, NATO ve BM Güvenlik Konseyi'nde de harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

    Türkiye'ye silah satışlarını askıya alma kararı alan AB ülkelerinin bunu yürürlükteki anlaşmalara da uygulamaları çağrısını yapan AP Başkanı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması talebinde de bulundu.

    © AP Photo / Markus Schreiber
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    Türkiye'nin AB'yi dinleme ve dikkate alma zamanının geldiğini dile getiren ​Sassoli, AB'den Türkiye'ye sözünü dinletmesi için gerekeni yapmasını istedi. 

    "Türkiye durmazsa ne yapılacağı" soruları üzerine AB'nin yapabileceği çok şey olduğunu savunan AP Başkanı, sert ekonomik yaptırımlar uygulanması, AP'nin daha önce de tavsiye ettiği gibi AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması gerektiğinden söz etti. 

    Etiketler:
    Silah satışı, Türkiye-AB üyelik müzakereleri, Yaptırımlar, David Sassoli, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türkiye, Avrupa Parlamentosu (AP), AB Konseyi, Avrupa Birliği
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