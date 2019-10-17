AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı

"Savaş eylemi olarak görüyoruz" dediği harekatın 'derhal durması' çağrısında bulunan Sassoli, buna karşı AB'nin siyasi ve demokratik adımlar atmasını istediklerini, NATO ve BM Güvenlik Konseyi'nde de harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'ye silah satışlarını askıya alma kararı alan AB ülkelerinin bunu yürürlükteki anlaşmalara da uygulamaları çağrısını yapan AP Başkanı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması talebinde de bulundu.
🔴 LIVE: press conference after my first #EUCO meeting as @Europarl_EN President https://t.co/9uIlRvuJYH— David Sassoli (@EP_President) October 17, 2019
Türkiye'nin AB'yi dinleme ve dikkate alma zamanının geldiğini dile getiren Sassoli, AB'den Türkiye'ye sözünü dinletmesi için gerekeni yapmasını istedi.
"Türkiye durmazsa ne yapılacağı" soruları üzerine AB'nin yapabileceği çok şey olduğunu savunan AP Başkanı, sert ekonomik yaptırımlar uygulanması, AP'nin daha önce de tavsiye ettiği gibi AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması gerektiğinden söz etti.
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