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23:58 17 Ekim 2019
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    Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği

    Avrupa Parlamentosu'ndan Brexit uzlaşısına yeşil ışık

    © AP Photo / Jean-Francois Badias
    Avrupa
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    Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında anlaşma sağlanan yeni metni oylamaya hazır olduklarını açıkladı.

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Hannah Mckay
    AB ve İngiltere, Brexit'te anlaştı
    İlk AB Liderler Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Biz görevimizi yerine getirmeye hazırız. Zamanın daraldığını da göz önünde bulundurarak metni inceleyip, gerekli süreci işletebiliriz" diye konuştu. 

    Sassoli, yeni anlaşma metninin İngiliz Parlamentosu tarafından da onaylanması gerektiğini hatırlattı.

    YENİ ANLAŞMA

    AB ile İngiltere, Brexit için yeni bir uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.

    İngiltere ile AB arasında bugün varılan anlaşmada, eski Başbakan Theresa May’in anlaşmasının Avam Kamarası'nda 3 kez reddedilmesine yol açan 'tedbir maddesi' kaldırılmış görünüyor.

    Yeni anlaşmaya göre ise Brexit’in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek. Kuzey İrlanda İngiltere’nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de AB'nin ortak pazarına 'giriş noktası' niteliğinde olacak. Anlaşma AB’nin ortak pazarının bütünlüğünü korumaya dönük bir dizi tedbiri de içeriyor.

    Kuzey İrlanda’ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosunun onayına tabi olacak. Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.

    © REUTERS / SIMON DAWSON
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    'MESLEKTAŞLARIMIN OLUMLU OY VERECEĞİNDEN EMİNİM'

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksi yöndeki açıklamalara rağmen Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşmasının parlamentoda geçeceğinden emin olduğunu belirtti. 

    Johnson, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. 

    AB üyesi ülkelerin varılan yeni anlaşmaya onay verdiğini dile getiren Johnson, anlaşmanın sadece İngiltere için değil aynı zamanda AB için de 'harika' olduğunu ifade etti. 

    Johnson, "Anlaşmayla AB'den tek bir Birleşik Krallık olarak çıkabiliriz" diyerek, parlamenterlerin olumlu oy vereceğinden emin olduğunu vurguladı. 

    'PARLAMENTERLER, HALKIN DEMOKRATİK İRADESİNİ YANSITMALILAR'

    Brexit sürecinin 'uzun, acı verici ve (toplumu) bölücü' olduğuna dikkati çeken Johnson, anlaşmanın parlamento onayı alacağından nasıl bu kadar emin olabildiği yönündeki soru üzerine, "Parlamenterler, halkın demokratik iradesini yansıtmalılar ve Brexit'i gerçekleştirmeleri için çok iyi bir anlaşma var" dedi. 

    © REUTERS / Paul Edwards
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    Johnson, yeni bir erteleme için herhangi bir sebep görmediğini belirterek, anlaşmanın toplumdaki bölünmeyi nasıl düzelteceği yönündeki soruya, "Çünkü ayrılma sürecini geride bırakmamızı ve bir araya gelerek yeni bir ortaklık inşa etmemizi sağlayacak" yanıtını verdi.

    GEREKLİ DESTEK YOK

    Ancak Johnson'ın parlamentoda anlaşmayı geçirmek için yeterli desteği olmadığı değerlendiriliyor. 

    Ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal Partisi (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu. 

    650 sandalyeli Avam Kamarasında, son aylarda Muhafazakar Parti'deki ihraçlar ve istifalarla parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması gerekiyor.

    Etiketler:
    AB Liderler Zirvesi, Anlaşma, David Sassoli, Boris Johnson, Brexit, İngiltere, Avrupa Parlamentosu
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