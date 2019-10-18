Kayıt
12:07 18 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Daum'dan asker selamı açıklaması: Türkler ordusuna büyük bir şefkat duyar, Türkiye'de askerler arkadaşınız gibidir

    Twitter
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 366
    Abone ol

    Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalışan Alman teknik direktör Christoph Daum, Türk oyuncuların asker selamı vermesi üzerine yaptığı açıklamada "Türkler, ordusuna büyük bir şefkat duyar. Orada asker, Alman Ordusu gibi değil. Türkiye’de asker polis gibidir, arkadaşınız, yardımcınızdır" dedi.

    © AA /
    Merih Demiral: Tesislere gittiğimde Ronaldo beni asker selamı vererek karşıladı
    Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalışan Alman teknik direktör Christoph Daum Sport1 Televizyonu’na konuştu.

    Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği asker selamını yorumlaran Daum, Türkiye’de askerin 'çok başka bir yeri ve imajı olduğunu' söyledi.

    Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini söyleyen Daum, "Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de 3 kulüpte çalşıtım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim" ifadelerini kullandı. 

    Askerlerin Türk toplumu için önemli olduğunu söyleyen Daum ayrıca şu ifadeleri kullandı:

    "Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya’daki Bundeswehr’in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir."

    'FUTBOLCULARA CEZA VERİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

    © Fotoğraf : Twitter
    UEFA soruşturma başlatmıştı: 'Asker selamı' FIFA'nın lisansladığı video oyununda
    Kanalda ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin görüşlerine de yer verdi. 

    Cebeci, "Tüm askerlere ve onların yakınlarına selam olsun. Türkiye’de selamın Almanya’dan farklı bir anlamı var. Futbolcularımıza bu konuda ceza verilmesi düşüncesi doğru değil. Bu siyasi iktidara bir destek olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu olay bir askeri çatışma olayına indirgenmemeli” diye konuştu. Bayvera Türk Topluluğu Sözcüsü Vural Ünlü de tartışmaların ve futbolculara yönelik ceza talebinin çok yersiz olduğunu dile getirdi. 

    Etiketler:
    UEFA, açıklama, Asker, Christoph Daum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Anne köpek, taşları ağzından bırakmıyor: 'Kaybettiği yavrularının kokusu sinmiş olabilir'
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet