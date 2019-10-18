Fransa İçişleri Bakanı: 11 Eylül tipi bir saldırı hazırlığında olan şüpheli yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı, ülkede '11 Eylül tarzı bir saldırı hazırlığında olan' şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan ayrıca, Fransız güvenlik güçleri tarafından 2013 yılından bu yana 60 benzer tehdidin önlendiğini söyledi.