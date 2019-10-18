Fransa İçişleri Bakanı: 11 Eylül tipi bir saldırı hazırlığında olan şüpheli yakalandı

France-2 televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, şüphelinin 26 Eylül'de yakalandığını söyledi.
Yakalanan saldırganın '11 Eylül tipi bir saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiğini' söyleyen Castaner, son olayla birlikte Fransız güvenlik birimlerinin 2013 yılından beri önlediği saldırıların sayısının 60'a ulaştığını belirtti.
Söz konusu yakalamanın detayları ise henüz paylaşılmadı.
Fransız güvenlik birimleri, Paris Emniyet Müdürlüğü binasında 4 polisin başka bir emniyet çalışanı tarafından öldürülmesi olayının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.
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