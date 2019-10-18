Hollanda'da yıllarca bodrumda yaşayan aile: Baba, kendi tarikatını kurmaya çalışmış

Hollanda’da dokuz yıl boyunca bir çiftlik evinin bodrumunda zorla tutulan aileyle ilgili devam eden soruşturmada, babayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Moon tarikatı üyesi belirtilen babanın, kendi tarikatını kurmaya çalıştığı öne sürüldü. Çiftlik sahibinin ardından baba da gözaltına alındı.

Hollanda’da Ruinerwold köyündeki bir çiftlik evinde dokuz yıl boyunca bodrumda tutulan aile vakasındaki tarikat hikâyesi derinleşiyor.

Hollanda polisinin kimliğini açıklamadığı 67 yaşındaki babanın Moon tarikatının eski üyesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu kez de kendi tarikatını inşa etmeye çalıştığı belirtildi.

Hollanda basını, babanın kimliğinin Moon tarikatı tarafından Gerrit-Jan van Dorsten olarak doğrulandığını aktardı.

Polis, “İstisnai bir durumla uğraşıyoruz. Durum, dikkatli bir yaklaşımı gerektiriyor” açıklamasını yaptı.

Van Dorsten, ‘insanları özgürlüklerinden mahrum etmek, sağlığa zarar vermek ve para aklamak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

1987'DE AYRILMIŞ

Şimdilerde ‘Evrensel Barış Federasyonu’ adıyla anılan Moon tarikatı da, Van Dorsten’in 1980’li yıların ortalarında üyeleri olduğunu doğruladı, 1987’de tarikattan ayrıldığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre Van Dorsten’in bazı ‘akıl sağlığı sorunları’ vardı ve 30 yıl boyunca erkek kardeşiyle iletişim kurmadığı aktarıldı.

Tarikatın Amsterdam’da yaşayan bir üyesi olan Willem Koetsier, Van Dorsten’in kendilerinden ayrıldıktan sonra Almanya’ya gittiğini, burada onun izini kaybettiklerini ve ‘başka kişilerle birlikte kendi tarikatını kurduğuna’ dair haberler aldıklarını söyledi.

Algemeen Dagblad gazetesine konuşan Koetsier, “Belki de kendisinin özel bir misyonu olduğuna inanıyordu” dedi.

The Dutch family found "waiting for the end of the world" at a remote farmhouse in Ruinerwold once had ties to the Moon cult, according to local media.https://t.co/zWCzyuprZp — nzherald (@nzherald) October 17, 2019

DÜNYANIN SONUNU BEKLİYORLAR

Ruinerwold köyünde bir adam ile yaşları 18 ile 25 arasında değişen beş çocuğunun, dokuz yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtilmişti.

Ruinerwold'daki bir mahalle kafesine gelen ailenin 25 yaşlarındaki büyük oğlu, "Dokuz yıldır ilk kez dışarı çıktığını" söyleyerek yardım istemişti.

‘AVUSTURYALI JOSEF’ DE ÜYE

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği aktarılmıştı.

Ailenin, çiftliğin kiracısı olan ve ‘Avusturyalı Josef’ olarak anılan 58 yaşındaki Josef Brunner tarafından zorla alıkonulduğu iddia edilmişti. Brunner’in de Moon tarikatı üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Babayla benzer suçlamaların yöneltildiği Brunner’in gözaltı süresi, ‘serbest bırakılması halinde başkalarının sağlığına zarar verebileceği’ gerekçesiyle uzatılmıştı.

KİM BU MOONIE’LER?

Kendisini mesih ilan eden Güney Koreli papaz Sun Myung Moon tarafından 1950'lerde kurulan Moon tarikatı, 1965 yılından bu yana Hollanda'da aktif.

Tarikat üyeleri ‘Moonie’ olarak adlandırılıyor ve her pazar sabahı liderleri ve Güney Kore için dua ediyorlar.

Yüklü mal varlığına sahip tarikat, müritlerinin yaptığı bağışlardan da önemli gelir elde ediyor. Hollanda'daki çiftlik evinin mahzeninde de, yüklü miktarda nakit para bulundu.

Tarikat ayrıca, birbirini daha önce hiç görmemiş binlerce çiftin evlendirildiği stadyumlarda yapılan toplu nikâh törenleriyle gündeme geliyor.