Hollanda'da yıllarca bodrumda yaşayan aile: Baba, kendi tarikatını kurmaya çalışmış

Hollanda polisinin kimliğini açıklamadığı 67 yaşındaki babanın Moon tarikatının eski üyesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu kez de kendi tarikatını inşa etmeye çalıştığı belirtildi.
Hollanda basını, babanın kimliğinin Moon tarikatı tarafından Gerrit-Jan van Dorsten olarak doğrulandığını aktardı.
Polis, “İstisnai bir durumla uğraşıyoruz. Durum, dikkatli bir yaklaşımı gerektiriyor” açıklamasını yaptı.
Van Dorsten, ‘insanları özgürlüklerinden mahrum etmek, sağlığa zarar vermek ve para aklamak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.
1987'DE AYRILMIŞ
Tarikatın Amsterdam’da yaşayan bir üyesi olan Willem Koetsier, Van Dorsten’in kendilerinden ayrıldıktan sonra Almanya’ya gittiğini, burada onun izini kaybettiklerini ve ‘başka kişilerle birlikte kendi tarikatını kurduğuna’ dair haberler aldıklarını söyledi.
Algemeen Dagblad gazetesine konuşan Koetsier, “Belki de kendisinin özel bir misyonu olduğuna inanıyordu” dedi.
The Dutch family found "waiting for the end of the world" at a remote farmhouse in Ruinerwold once had ties to the Moon cult, according to local media.https://t.co/zWCzyuprZp— nzherald (@nzherald) October 17, 2019
DÜNYANIN SONUNU BEKLİYORLAR
Ruinerwold köyünde bir adam ile yaşları 18 ile 25 arasında değişen beş çocuğunun, dokuz yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtilmişti.
‘AVUSTURYALI JOSEF’ DE ÜYE
Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği aktarılmıştı.
Ailenin, çiftliğin kiracısı olan ve ‘Avusturyalı Josef’ olarak anılan 58 yaşındaki Josef Brunner tarafından zorla alıkonulduğu iddia edilmişti. Brunner’in de Moon tarikatı üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.
Babayla benzer suçlamaların yöneltildiği Brunner’in gözaltı süresi, ‘serbest bırakılması halinde başkalarının sağlığına zarar verebileceği’ gerekçesiyle uzatılmıştı.
KİM BU MOONIE’LER?
Tarikat üyeleri ‘Moonie’ olarak adlandırılıyor ve her pazar sabahı liderleri ve Güney Kore için dua ediyorlar.
Yüklü mal varlığına sahip tarikat, müritlerinin yaptığı bağışlardan da önemli gelir elde ediyor. Hollanda'daki çiftlik evinin mahzeninde de, yüklü miktarda nakit para bulundu.
Tarikat ayrıca, birbirini daha önce hiç görmemiş binlerce çiftin evlendirildiği stadyumlarda yapılan toplu nikâh törenleriyle gündeme geliyor.
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