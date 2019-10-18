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16:40 18 Ekim 2019
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    Irak Dakuk-Koalisyon güçleri Irak'a saldırı

    'Hollanda, Irak'ta yaptığı operasyonda 70 sivilin ölümüne neden oldu'

    © AP Photo /
    Avrupa
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    Irak'ta IŞİD’le 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

    Rakka
    © AP Photo / Gabriel Chaim
    ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye ve Irak'ta 1.321 sivili öldürdüğünü itiraf etti
    Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesi tarafından Hollanda, Irak ve ABD'de yapılan bir araştırmayla ilgili haber yayımlandı.

    Araştırmada, Hollanda'nın IŞİD’e karşı yaptığı mücadelede F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında, 3 Haziran 2015'te Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El Havica ilçesinde en az 70 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    ‘KOALİSYON GÜÇLERİNİN EN KANLI SALDIRILARINDAN BİRİ’

    Araştırmada, bomba üreten bir fabrikaya yapılan hava saldırısında, El Havica ilçesinde bir semtin yerle bir olduğu, bunun IŞİD’e karşı yapılan mücadelenin "koalisyon güçlerinin en kanlı saldırılarından biri olduğu" ifade edildi.

    Irak Dakuk-Koalisyon güçleri Irak'a saldırı
    © AP Photo /
    ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ve Irak'taki saldırılarında 2014'ten bu yana 1250'den fazla sivil öldü
    Hollanda'nın Suriye ve Irak'taki operasyonlarında, ilk defa nereye yapıldığı ve ne kadar sivilin öldüğüne dair bilgi edinildiği vurgulanan araştırmada, hükümetin yıllarca güvenlik nedeniyle belirli saldırılar ve sivil kayıplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

    BİLGİ EDİNMEK İÇİN YAPILAN BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

    Araştırmada, Hollanda tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında daha fazla net bilgi edinmek için 2016'da Hollanda Savunma Bakanlığı’na, 2018'de de iki kez Hollanda Savcılığı’na yapılan başvuruların reddedildiği aktarıldı.

    Hollanda Savcılığının, geçen yıl olayı araştırdığı ve soruşturmanın devam etmesi için bir sebep olmadığı kanısına vardığı bilgisi paylaşıldı.

    Rakka
    © AFP 2019 / Delil Souleiman
    Af Örgütü: Rakka'da koalisyon güçleri 1600 sivili öldürdü
    Araştırmada, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) söz konusu operasyonda, 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladığı, Hollanda Savunma Bakanlığı’nca ise ülkenin hava operasyonuna dahil olduğu konusunda henüz doğrulama gelmediği belirtildi.

    Bu yıl temmuz ve eylülde Irak'ta kurban yakınlarıyla görüşüldüğü ifade edilen araştırmada, hava saldırısı düzenlenen fabrikanın etrafında mülteci kampları bulunduğu ve bu bilindiği halde saldırının gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı bildirildi.

    Operasyonda, siviller arasında ölenlerin daha fazla olduğu ve yüzlerce yaralının yanı sıra 23 çocuğun da hayatını kaybettiği kaydedildi.

     

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    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığ, Suriye, Kerkük, F16, Irak, ABD, koalisyon, IŞİD, Hollande
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