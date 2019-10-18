Macron: Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik

Avrupa URL'yi kısaltın 3 9

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi.