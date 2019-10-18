Türk Akımı’nın ilk hattına gaz verilmeye başlandı

Proje operatörü tarafından yapılan açıklamada, “Türk Akımı doğal gaz boru hattının deniz kısmının ilk hattına gaz verilmeye başlandı. Bu, boru hattının kullanılmaya başlamadan önceki testlerin son aşamasıdır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, doğalgaz boru hattına gaz verilmesinin, yeni sistem aracılığıyla Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine fiili gaz temininin başlamasında atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Türk Akımı projesi her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olacak iki hattın inşasını öngörüyor.

Hatlardan birinin Türkiye’ye, ikinci hattın ise Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı için kullanılması planlanıyor. Her iki hattın da 2019’da hizmete girmesi bekleniyor.