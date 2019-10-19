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03:18 19 Ekim 2019
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    İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Bazı göstericiler yollara barikat kurarak ateşe verdi.

    Katalonya'da bağımsızlık yanlısı binlerce protestocu Barselona'da toplandı

    © AA / Adria Puig
    Avrupa
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    İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkeme'nin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barselona sokaklarında toplandı.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı
    Katalonya Özerk Bölgesi'nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana 'özgürlük yürüyüşleri' adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barselona'da bir araya geldi.

    Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı.

    Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler, bağımsızlık yanlısı slogan atarak mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti.

    Gösteriler genelde olaysız geçerken, yüz kişilik bir gösterici grubu ile polis arasında çatışma yaşandı. Şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanan grup polise şişe, yumurta ve boya fırlattı. Çevredeki çöp kutularını ateşe vererek barikatlar oluşturan gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.

    • İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Bazı göstericiler yollara barikat kurarak ateşe verdi.
      Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı
      © AA / Adria Puig
    • İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Bazı göstericiler yollara barikat kurarak ateşe verdi.
      Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı
      © AA / Adria Puig
    • İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Bazı göstericiler yollara barikat kurarak ateşe verdi.
      Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı
      © AA / Adria Puig
    • İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Bazı göstericiler yollara barikat kurarak ateşe verdi.
      Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı
      © AA / Adria Puig
    1 / 4
    © AA / Adria Puig
    Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı

    LA SAGRADA FAMILIA KİLİSESİ'NİN GİRİŞİ KAPANDI

    Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden, mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanan La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı.

    Grev nedeniyle İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Fransa ve Andorra sınırları kapatılırken, Barselona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi.

    Las protestas del 21D en Barcelona, Cataluña
    © REUTERS / Albert Gea
    Barcelona - Real Madrid maçı gösteriler nedeniyle ertelendi
    'EL CLASICO' ERTELENDİ

    Öte yandan, İspanya Futbol Federasyonu, bölgedeki olaylar nedeniyle 26 Ekim'de Nau Camp Stadı'nda oynanması planlanan Barselona-Real Madrid maçının ertelendiğini duyurdu.

    Futbol severler tarafından "El Clasico' (Klasik) olarak adlandırılan iki takımın mücadelesinin ne zaman yapılacağı 21 Ekim'de takım yetkilileri arasında yapılacak görüşmeler sonunda belirlenecek.

    ŞİDDETİ TAHRİK EDEN MESAJ GRUBUNA YASAK

    Öte yandan, ulusal bölge mahkemesi, protestolarda şiddeti teşvik ettiğinden şüphelenilen bir grupla ilişkili web sitesi ve sosyal medya uygulamalarının engellenmesi talimatını verdi.

    Telegram mesaj uygulaması aracılığıyla haberleşen "Tsunami Demokratik" adlı grubun şifreli mesajlar aracılığıyla araç yakma gibi eylemleri koordine ettiği iddia edildi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgedeki barışçıl protestolara müdahale edilmeyeceğini ancak şiddet yoluyla kamu düzenini bozmaya çalışanların yargılanacağını belirtti.

    Sanchez, AB Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada "Kanun dışı eylemlerde bulunanlar, bunun bedelini er geç ödemek zorunda kalacaklar." dedi.

    ESKİ KATALONYA ÖZERK HÜKÜMETİ BAŞKANI İFADE VERDİ

    © AFP 2019 / JASPER JACOBS
    Kendi isteğiyle Belçika’da teslim olan Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı
    Bu arada, İspanya tarafından hakkında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Yüksek Mahkeme'nin Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararının ardından Madrid yönetiminin yakalama talebi üzerine bugün kaçak bulunduğu Belçika'da mahkemeye ifade verdi.

    Mahkeme, Puigdemont'u kefaletsiz serbest bırakırken, 29 Ekim'deki iade duruşmasına kadar ülkeden çıkmaması talimatı verdi. 

    KATALONYA'DA SÜREÇ

    İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

    Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi
    © REUTERS / ALBERT GEA
    Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi
    Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi. Eski Katalonya Devlet Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl, eski Katalonya Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva, eski Çalışma Bakanı Dolors Bassa 12'şer yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell 11,5 yıl ve eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn ile eski Toprak Bakanı Josep Rull 10,5'ar yıl hapis cezası almıştı.

    Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ise "halkı isyana teşvik" suçundan 9'ar yıla mahkum edilirken, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa hapis cezası verilmemişti.

    Kararın ardından hafta boyunca başta Barselona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenlendi. Barselona'da son 3 günde göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Olaylarda 200'den fazla kişi yaralanırken yaklaşık 100 gösterici göz altına alındı.

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    Etiketler:
    Barcelona, Protesto, Katalonya, İspanya
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