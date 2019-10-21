Trump'ın danışmanı: Poroşenko, Ukrayna'nın 1.5 milyar dolarını çaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest danışmanlığını yapan Ukrayna asıllı ünlü bir iş adamı olan Sam Kislin, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun devlet bütçesinden 1.5 milyar dolar çaldığını iddia etti.

Kislin, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'yu ilgilendiren ilginç bir yolsuzluk iddiası ortaya attı.

Kislin, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok görüşmek istedim ancak kendisinin her saniyesi programlanmış durumda olduğundan dolayı maalesef görüşemedik. Kendisinden önce iktidarda olan Pyotr Poroşenko, devlet bütçesinden kendisine ve Adalet Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'ndaki adamlarına toplam 1.5 milyar dolar gelir sağladı. Bunların belgesi de bende mevcut. Kendisi hakkında şu an açılmış 14 dava var. Ama 1 Ocak 2020’ye kadar dokunulmazlığı olduğu için süreç ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.

'BENİ KİMSE HAPSE ATAMAZ'

Açıklamalarının devamında ise Kislin, "Poroşenko, katıldığı bir televizyon programında kendisinden sonra gelecek iktidarın, onu hapishaneye atmaya gücünün yetmeyeceğini kimsenin onu hapishaneye atamayacağını söylemişti" dedi.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından Kislin'e, 2018 yılında 5 yıllığına ülkeye giriş yasağı konmuş ve buna gerekçe olarak "Ülkenin ekonomik çıkarlarını koruma" gösterilmişti.