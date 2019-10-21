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01:08 22 Ekim 2019
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    İngiltere- Brexit

    'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'na sunuldu

    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa
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    İngiliz hükümeti, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak 'AB'den ayrılma' yasa tasarısını Avam Kamarası'na sundu.

    © REUTERS / SIMON DAWSON
    Johnson AB'den imzasız mektupla Brexit ertelemesi istedi
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na sunuldu.

    Hükümet, parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

    Yeni Brexit anlaşmasının Avam Kamarası'nda geçen cumartesi günkü olağanüstü oturumda önerge olarak oylanması planlanıyordu ancak iktidardaki Muhafazakar Parti’nin ılımlı Brexitçi milletvekili Oliver Letwin’in verdiği değişiklik teklifinin kabul edilmesi üzerine, hükümet önergeyi geri çekmişti.

    Kabul edilen değişiklik teklifine göre parlamento Brexit anlaşmasına, onu iç hukuka aktaran yasa yürürlüğe girmedikçe onay vermiş sayılmayacaktı.

    Letwin’in değişiklik teklifi, Brexit anlaşması yasalaşmadan önce İngiltere’nin AB’den 'kazara' anlaşmasız şekilde ayrılmasını önlemeyi amaçlıyor.

    AVAM KAMARASI BAŞKANI'NDAN ENGEL

    İngiliz hükümeti parlamentonun bugünkü oturumunda, cumartesi geri çektiği önergeyi yeniden sunma girişiminde bulunduysa da Avam Kamarası Başkanı John Bercow önergeyi gündeme almayı reddetti.

    İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek, halk tarafından oylanmak üzere referanduma sunulması talebiyle gösteri düzenledi.
    © AA / Kate Green
    Londra'da 1 milyon kişilik Brexit karşıtı yürüyüş
    İngiliz parlamentosunun teamüllerine göre reddedilen veya geri çekilen önergeler, köklü bir değişikliğe uğramadıkça aynı yasama yılı içinde gündeme alınamıyor.

    Yeni Brexit anlaşmasını önerge halinde onaylatma imkanını kaybeden Johnson hükümeti, mevcut Brexit tarihi olan 31 Ekim’den önce bu anlaşmayı iç hukuka aktaracak yasayı çıkarmayı hedefliyor. Tasarının Avam Kamarası'nın ardından parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın da onayını alması ve Kraliçe tarafından yürürlüğe konulması gerekiyor ancak İngiliz kamuoyunda ve muhalefet partileri arasında, Başbakan Johnson’ın fiili durum yaratarak ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırmayı hedeflediğine ilişkin yaygın bir kuşku bulunuyor.

    Johnson’ın, parlamentonun yasal zorlamasıyla cumartesi AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı ve Brexit tarihinin 3 ay ertelenmesini istediği mektuba imza atmaması, üstelik ikinci bir mektupla da erteleme fikrine muhalefet etmesi kamuoyundaki kuşkuları daha da pekiştirdi.

    Etiketler:
    Yasa tasarısı, Brexit, Boris Johnson, Avam Kamarası, Avrupa Birliği, İngiltere
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