Norveç'te silahlı bir adam ambulans çaldı, polisin ateş açmasıyla yakalandı

Norveç'te ambulans çalan silahlı bir adam çok sayıda kişiye çarptıktan sonra ateş açılarak yakalandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir adam ambulans çaldı, kaçmaya çalıştığı sırada da çok sayıda kişiye çarptı.

Aracı durdurmak için ateş açan polis, söz konusu şahsı yaralı olarak yakaladı. Polis, saldırının kasti olup olmadığı konusunda detaylı bir açıklama yapmadı.

BREAKING: An armed man has been arrested after he ran down people in a stolen ambulance in Oslo, Norway https://t.co/9hK2lMBpbx — Metro (@MetroUK) October 22, 2019

Norveç Polisi Sözcüsü, "Çalınan ambulansın kontrolünü ele geçirdik. şüpheliyi gözaltına aldık" ifadelerini kullandı. Yaralanan şüphelinin durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Devlet televizyonu NRK da, şüphelinin çarptığı kişiler arasında çocuk arabasındaki bir bebeğin de bulunduğunu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.