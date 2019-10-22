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19:12 22 Ekim 2019
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    Heiko Maas

    Almanya'dan 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması

    © AA /
    Avrupa
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de uluslararası güvenli bölge önerisine ilişkin, "Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var" dedi.

    Annegret Kramp Karrenbauer
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisi
    Maas, Berlin'de Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Antanas Linkevicius ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi  (CDU) Genel Başkanı da olan Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de uluslararası güvenli bölge önerisiyle ilgili dünden bu yana Almanya'nın müttefiklerinden bazı sorular aldığını belirtti.

    "Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var" ifadesini kullanan Maas, partnerler arasında mevcut durumda uluslararası güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili görüşme yapılmadığını kaydetti.

    Geçmişte böyle bir önerinin tartışıldığını ancak uygulanmadığını anımsatan Maas, Kramp-Karrenbauer'in önerisini NATO kapsamında ele almak istediğini bildirdi.

    Maas, kendisinin bu öneriye destek verip vermediğine ilişkin soruya "Böyle bir öneri hakkında karar vermek için ayrıntıları bilmek lazım. Ancak ayrıntılar yok. Müttefiklerimizde var olan sorular bizde de mevcut. Bunu Savunma Bakanlığındaki meslektaşıma da ilettim" cevabını verdi.

    Önerinin Alman hükümeti içinde değerlendirileceğine işaret eden Maas, "Bizim için önemli olan müttefiklerimizin bu öneriye nasıl baktığıdır" dedi.

    Kramp-Karrenbauer'in, Dışişleri Bakanı Maas'a uluslararası güvenli bölge önerisini telefonla kısa mesaj (SMS) göndererek sunduğunun hatırlatılması üzerine Maas bu iletişim şeklini de eleştirerek, "SMS diplomasisini uygun bulmuyorum. Bu çok hızlı bir şekilde SOS diplomasisine dönüşür" değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel G20
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    MERKEL ÖNERİYİ DESTEKLİYOR

    Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suriye'de uluslararası güvenli bölge oluşturulmasına destek verdiği bildirildi.

    Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubu toplantısında, uluslararası güvenli bölge oluşturulması fikrinin umut verici olduğunu belirtti.

    "Bu denemeye değer" ifadesini kullanan Merkel, önerinin koalisyon içinde ele alınacağını kaydetti.

    Kramp-Karrenbauer dün Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge oluşturulmasını önermiş ve bu öneriyi perşembe günü başlayacak NATO savunma bakanları toplantısında sunacağını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Angela Merkel, Heiko Maas, Annegret Kramp-Karrenbauer, Avrupa Birliği, NATO, Türkiye, Suriye, Almanya
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