Bir kamyonda 39 ceset: İngiliz polisi cinayet soruşturması başlattı

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu belirtildi. Bulgaristan'dan yola çıktığı sanılan ve İngiltere'ye Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yapan kamyonun 25 yaşındaki sürücüsü de cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

What we know so far:



📌 39 bodies found in lorry container

📌 The lorry driver from NI has been arrested

📌 Lorry registered in Bulgaria

📌 Vehicle entered Britain at Holyhead

📌 Bodies discovered at Waterglade Industrial Park, Grayshttps://t.co/ugA8iwfH3E — The Telegraph (@Telegraph) October 23, 2019

Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

BREAKING: Thirty-nine bodies have been found inside a lorry container at an industrial park in Essex.



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