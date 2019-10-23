NATO ve Almanya, Suriye'deki 'güvenli bölge' önerisini görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma önerisini ortaya atan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile konuştuklarını belirtti. Stoltenberg, barış için atılacak her türlü adımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Brüksel’de gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg’e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’nin Barış Harekatı karşısında NATO’nun tepkisini eleştirmesi de soruldu. Stoltenberg, ittifakta bu konuda farklı düşünceler olduğunu, bunların da kamuoyu tarafından açık bir şekilde bilindiğini vurguladı.

Türkiye’de konuşlu bulunan Patriotlar konusunu tekrar gözden geçirip geçirmenin NATO üyelerinin bireysel kararı olduğunu belirten Stoltenberg, savunma bakanlarının yarın bu konuyu görüşeceklerini açıkladı.

© AA / Almanya'dan 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını önermişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var" demişti.

Kramp-Karrenbauer, bugün milletvekillerine yaptığı açıklamada ‘ortakların ve müttefiklerin güvenli bölge önerisini tartışmaya hazır olduklarına dair sinyal verdiklerini’ belirtti.

ABD TEKLİFİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Öte yandan ABD de, Alman Bakan’ın bu teklifini memnuniyetle karşıladığını ancak bu bölgede rol almalarının pek olası görünmediğini belirtti.

ABD’nin NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison, oluşturulması önerilen güvenli bölgede Avrupalı müttefiklerin sorumluluğu alması gerektiğini söyledi, ABD’nin dahil olmasının çok olası görünmediğini vurguladı.

Türkiye’nin bölgede yürüttüğü, şu ana ara verilen Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Hutchison, Ankara’nın savaş suçu işleyip işlemediğini soruşturulması çağrısında bulundu.

Hutchison, Avrupa ülkelerinin IŞİD saflarında savaşan vatandaşlarını geri alması gerektiğini de sözlerine ekledi.