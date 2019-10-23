Kos açıklarında sahil güvenlik teknesi, göçmenleri taşıyan bota çarptı: 1 çocuk boğuldu

Bot alabora olurken, 31 göçmen yetkililer tarafından kurtarıldı. Ancak saat 10.00 sularında 3 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Devlet kanalı ERT TV, bir çocukla birlikte 26 yaşındaki bir adamın ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.
Kayıp olduğu söylenen 28 yaşındaki bir adamı da daha sonra kurtarıldı.
Olayda yaralanan dokuz kişiden birinin hamile bir kadın olduğu aktarıldı. Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Lagadianos, ANT1 kanalına yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Kayıp kişiler için arama çalışmalarının da hem havadan hem denizden sürdüğü belirtildi.
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