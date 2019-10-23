Kos açıklarında sahil güvenlik teknesi, göçmenleri taşıyan bota çarptı: 1 çocuk boğuldu

Yunanistan’ın Kos Adası açıklarında, Sahil Güvenliğe ait bir teknenin göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu bir çocuk boğuldu, biri çocuk iki kişi kayboldu, dokuz kişi ise yaralandı.

Kos Adası açıklarında sabaha karşı 04.45 sıralarında yaşanan olayda, devriye görevi yapan Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait bir tekne, 34 göçmenin bulunduğu bota çarptı. Botun ışıklarını kapatarak seyrettiği, bu nedenle sahil güvenlik tarafından fark edilmediği belirtildi.

Bot alabora olurken, 31 göçmen yetkililer tarafından kurtarıldı. Ancak saat 10.00 sularında 3 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Devlet kanalı ERT TV, bir çocukla birlikte 26 yaşındaki bir adamın ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

Kayıp olduğu söylenen 28 yaşındaki bir adamı da daha sonra kurtarıldı.

Olayda yaralanan dokuz kişiden birinin hamile bir kadın olduğu aktarıldı. Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Lagadianos, ANT1 kanalına yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kayıp kişiler için arama çalışmalarının da hem havadan hem denizden sürdüğü belirtildi.