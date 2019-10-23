AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi: İtalyan vekil çikolata kutusunu yere fırlattı

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.

Oturumda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk parlamenterlerin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlattı.

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Euronews'in haberine göre, Ciocca, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti. Ciocca ayrıca, "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" dedi.

İtalyan vekilin çikolata kutusunu yere fırlattığı anları kendi Twitter hesabından da paylaştı. Ciocca'nın paylaştığı videoda 'Avrupa'da Türklere hayır' yazdığı görülüyor.

Il mio intervento in aula a #Strasburgo: qualche settimana fa la #Turchia regalava cioccolato ai parlamentari !!! Io non accetto regali da chi ha le mani SPORCHE del SANGUE del popolo CURDO !!! Guardate cosa ho fatto... siete d’accordo ??? #23ottobre pic.twitter.com/KpVqE1KMF3 — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) October 23, 2019

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