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05:24 24 Ekim 2019
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    Nicola Sturgeon

    Brexit açmazındaki İskoçya hükümeti bağımsızlık istiyor

    © REUTERS / Cathal McNaughton
    Avrupa
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    İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Sturgeon, anlaşmasız bir Brexit'i önlemesi şartıyla Noel öncesi erken genel seçimi destekleyebileceklerini belirterek İskoçya için uzun vadede çözümün bağımsızlık olduğunu söyledi.

    İngiltere Avam Kamarası
    © REUTERS / REUTERS TV
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    İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ve Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Londra'da ortak basın toplantısı düzenledi. 

    Brexit'in İskoç halkının isteğine aykırı olduğunu kaydeden Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın işçi haklarını korumadığını ve İskoç ekonomisinde milyarlarca sterlinlik kayba yol açma riski barındırdığını vurguladı.

    Sturgeon, Brexit konusundaki açmazın giderilmesi için seçime gidilmesini destekleyebileceklerini ifade ederek "Noel'den önce genel seçimlerin yapılması beni çok memnun eder ancak bu anlaşmasız bir Brexit'e yol açmayacak şekilde olmalı" dedi.

    Brexit'in ertelenmesinin birkaç hafta değil, genel seçime veya yeni bir referanduma izin verecek kadar uzun olması gerektiğini söyleyen Sturgeon, "Bu, İngiltere'nin karmaşadan çıkışı için tek yol gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

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    © REUTERS / YVES HERMAN
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    Sturgeon, yeni bir bağımsızlık referandumuna gidilmesi yönündeki isteğini de dile getirerek "Uzun vadede ise İskoçya'nın kendini, seçmediği bir gelecekle karşı karşıya kalma gibi bir durumda tekrar bulmaması için bağımsız bir ülke olma tercihini yapmalıyız" diye konuştu.

    Drakeford da mevcut anlaşmanın Galler hükümeti için kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Hiçbir parlamenteri, Galler'de yol açacağı zarardan dolayı olumlu oy vermeye teşvik edemedim" ifadelerini kulandı.

    Etiketler:
    İngiltere, Galler, Nicola Sturgeon, Brexit, İskoçya
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