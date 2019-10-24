Brexit açmazındaki İskoçya hükümeti bağımsızlık istiyor

Brexit'in İskoç halkının isteğine aykırı olduğunu kaydeden Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın işçi haklarını korumadığını ve İskoç ekonomisinde milyarlarca sterlinlik kayba yol açma riski barındırdığını vurguladı.
Sturgeon, Brexit konusundaki açmazın giderilmesi için seçime gidilmesini destekleyebileceklerini ifade ederek "Noel'den önce genel seçimlerin yapılması beni çok memnun eder ancak bu anlaşmasız bir Brexit'e yol açmayacak şekilde olmalı" dedi.
Brexit'in ertelenmesinin birkaç hafta değil, genel seçime veya yeni bir referanduma izin verecek kadar uzun olması gerektiğini söyleyen Sturgeon, "Bu, İngiltere'nin karmaşadan çıkışı için tek yol gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.
Drakeford da mevcut anlaşmanın Galler hükümeti için kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Hiçbir parlamenteri, Galler'de yol açacağı zarardan dolayı olumlu oy vermeye teşvik edemedim" ifadelerini kulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)