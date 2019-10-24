İtalya'da Anayasa Mahkemesi'nden tartışmalı karar

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, mafya bağlantılı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanların da diğer mahkumlarınki kadar hücreden çıkış gibi bazı izinlerinin bulunması gerektiğine hükmetti.

Yüksek mahkemeden yapılan açıklamada, mafya ve mafya bağlantılı suçlardan ömür boyu hapse mahkum olup, yargıyla iş birliği yapmayanlar için uygulanan koşulların hafifletilmesi kararı çıktı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi, yargıyla iş birliği yapmayan ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların da diğer mahkumlarınki kadar hücreden çıkış ve diğer bazı izinlere sahip olması gerektiği kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, parlamentonun konuyu gündemine alıp tartışması bekleniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ay başında İtalya'nın, mahkumların adaletle iş birliği yapmamaları durumunda hücreden çıkma izni hakkı dahi tanımayan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yasasının yeniden düzenlemesi gerektiği kararını vermişti.

SALVİNİ'DEN KARARA TEPKİ

Yüksek mahkemenin kararına sol partiler, 'dikkate alınması gerekir' teziyle yaklaştı.

Aşırı sağcı Lig'in lideri Matteo Salvini ise kararı, 'suçlular için ödül' olarak nitelendirerek, "Bazı şeyleri düzene koymak için hükümete dönmeyi iple çekiyorum" dedi.

Söz konusu ağır ceza uygulamasına, Sicilya'da faaliyet gösteren mafya örgütü Cosa Nostra'nın eski patronlarından 2007'de yakalanarak hapse atılan Sebastiano Cannonizaro, bir üst mahkemede itiraz etmişti.