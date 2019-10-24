İngiliz basını: Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı

İngiliz basınının bazı kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Essex'te dün bir TIR'ın arkasında cesetleri bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu anlaşıldı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde dün bir TIR'ın arkasında cesetleri bulunan 1'i çocuk 39 kişiyle ilgili soruşturma sürerken kurbanların kimliklerine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan ve adı belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan son haberlerde bu kişilerin Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.

2000 yılında da Dover'da 58 Çinli bir kamyonun arkasında hayatını kaybetmişti.

BREAKING: Sky News understands all of those 39 people found dead inside a lorry container in Essex were Chinese nationals.



It is unknown if anyone has yet been identified.



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