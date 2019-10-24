Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım

Euronews'in haberine göre, Angelo Ciocca'nun söz konusu hareketini 'yakışıksız ve kabul edilemez' olarak niteleyen parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi.
© Fotoğraf : Twitter
AP'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk heyetinin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlatmış ve "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" demişti.
Wutausbruch im #Europaparlament – @AngeloCiocca @IDParty_ wirft im Saal mit Pralinen um sich, aus Ärger über die Zurückhaltung der #EU gegenüber #Erdogan | #Türkei @Europarl_EN pic.twitter.com/RYfp4w7nOL— phoenix (@phoenix_de) October 23, 2019
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