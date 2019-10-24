Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'dan Johnson'a 'yalancılık' suçlaması

AB Komisyonu'nun İngiltere'de yapılan Brexit referandumunun sonuçlarından sorumlu olmadığını söyleyen Juncker, İngiliz halkının Avrupa karşıtı propagandadan etkilendiğini anlattı.
Juncker, İngiltere'de Brexit referandum kampanyaları sırasında Avrupa'nın gerçekleri ile ilgili çok sayıda yalan söylendiğini vurguladı.
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
Brexit referandumdan 1 ay önce Londra Belediye Başkanlığı görevi sona eren Johnson, Muhafazakar Parti milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Johnson, referandum öncesi AB karşıtı tutum takınarak Brexit kampanyasında öncü rol oynamıştı.
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