İtalya: Kahramanmaraş'taki SAMP-T hava savunma sistemlerini sökme çalışmaları başladı

İtalya parlamentosunda vekillerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Savunma Bakan Yardımcısı Tofalo, SAMP-T hava savunma sistemlerini sökme çalışmalarının başladığını belirtti.

SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin İtalyan parlamentosu tarafından 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsatan Tofalo, bu tarihin ardından 130 İtalyan askerin teçhizatla birlikte ülkeye döneceğini ifade etti.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ise, SAMP-T sistemlerini Türkiye'den çekme kararının Barış Pınarı Harekatı ile bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

SAMP-T sistemlerinin 2016 yılında NATO Active Fence harekatına katılım kapsamında konuşlandırıldığını anımsatan Guerini, harekata katılımın sona ermesinin Aralık 2018'de öngörüldüğünü ve buna uygun olarak hareket ettiklerini ifade etti.