Avrupa Komisyonu: Brexit ertelemesi için prensipte uzlaşıya varıldı

Brexit ile ilgili bir soruya cevap veren Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, "Erteleme için prensipte uzlaşıya varıldığını söyleyebilirim" dedi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Andreeva yaptığı açıklamada, "Londra'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda, erteleme teklifini takiben, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk danışmanlığında ve AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'in katılımıyla 27 AB temsilcisi, görüşmelerini şimdi bitirdi. Erteleme için prensipte uzlaşıya varıldığını söyleyebilirim" dedi.

Başbakan Johnson'dan erken seçim talebi

Öte yandan 12 Aralık'ta erken seçme gidilmesini talep eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu tarihte seçime gidilmesini kabul etmeleri halinde parlamentoya Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısını incelemeleri için 6 Kasım'a kadar süre vereceğini belirtti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise anlaşmasız Brexit ihtimali tamamen ortadan kalkmadan erken seçime destek vermeyeceklerini açıkladı.

İngiltere’de 2011'de yapılan yasa değişikliği sonrası erken seçim için milletvekillerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.