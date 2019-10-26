Sırp general: Balkanlar’da S-400’e benzer sistem Türkiye’den başka hiçbir ülkede yok

S-400 taburu ve Patnsir-S bataryası, “Slav Kalkan-2019” ortak hava savunma tatbikatının ikinci aşamasına katılmak üzere dün Sırbistan’a geldi. S-400 hava savunma sistemi ilk kez yurtdışındaki manevralara katılıyor.
Eski Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic, Balkan Yardımadası’nda, Türkiye’den başka S-400 gibi hava savunma sistemine sahip hiçbir ülkenin olmadığını belirterek, “Bu tatbikat bağlamında bölge ülkeleri ve NATO’nun tepkisini bekliyorum, çünkü onlar Sırbistan’ın her adımını büyük bir dikkatle izliyor” dedi.
‘RUSYA, ASKERİ TEMASLARINDA SON DERECE TEMKİNLİ’
Dikovic, “Gözlemlerime göre, Rusya, uluslararası düzeydeki askeri temaslarında son derece temkinli ve son derece dikkatli davranıyor, her bir faaliyeti öncesinde çok dengeli değerlendirmeler yapıyor. Demek ki, Sırbistan’a S-400 göndermek için gereken koşulların oluştuğuna ve ordumuzun Rus askerlerle birlikte çalışabileceğine karar vermişler” ifadelerini kullandı.
Sırp general, “Rusya Sırbistan’ı samimi bir dost ve güvenilir bir partner olarak görmeseydi, asla S-400 göndermezdi” diye kaydetti.
Başta Sırbistan ordusu olmak üzere ülkenin güvenlik güçlerini donatmadaki önceliklerden birinin, en modern hava savunma sistemleri ve araçlarıyla donatılmasının olduğunu söyleyen Dikovic, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde belirtildi ve daha ayrıntılı biçimde Savunma Stratejisi’nde anlatıldı. Savunma Stratejisi, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu birkaç yıl önce tartıştık ve elbette S-400 istiyoruz, çünkü bu sistem Balkan Yarımadası’nı tamamen kapsar. Uzun menzilli hava savunma sistemlerine sahip tüm ülkeler, kime erişim vereceğini çok dikkatli biçimde inceliyor, çünkü kimin eline geçeceği onlar için önemsiz değil”.
SIRBİSTAN’IN RUSYA’DAN ALDIĞI PANTSIR-S
Sırbistan’ın Rusya’dan aldığı Pantsir-S hava savunma ve topçu sisteminin tam da Savunma Stratejisi’nde belirtilen ve Sırbistan’ın son derece ihtiyaç duyduğu kısa menzilli füze sistemlerine ait olduğunu ve jeostratejik konumuna uygun olduğunu söyleyen Dikovic, “Çevremizde, Yunanistan, Türkiye ve Romanya dışında kimsenin bu kalitede silahı yok” diye ekledi.
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