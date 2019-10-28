Danimarka'da aşırı sağcı siyasetçi maytaplı saldırıya uğradı

Danimarka’da provokatif eylemleriyle tepki çeken aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan, göçmen mahallesinde konuşma yaptığı sırada maytaplı saldırıyla karşılaştı. Bulunduğu alana üç kez maytap atılması üzerine Paludan polis tarafından uzaklaştırıldı.

İslam ve göç karşıtı fikirleriyle bilinenpartisinin lideri Rasmus Paludan, Danimarka’nın getto bölgelerinden biri olarak bilinen ve göçmenlerin yoğunlukta olduğu’e yaptığı ziyarette ‘’ uğradı.

Konuşma yaptığı sırada bulunduğu bölgeye birkaç kez maytap atılması üzerine Paludan, polisin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Kopenhag polisinden Leif Hansen, TV2 kanalına yaptığı açıklamada, “20 dakika miting yaptıktan sonra alandan uzaklaştırıldı" dedi.

The Danish anti-migration politicians Rasmus #Paludan held another of his provocative meetings in the #NoGoZone #Tingbjerg today. The police had to evacuate him after people started throwing fireworks at him. pic.twitter.com/w1NLGi7e1j — Western Decline (@DeclineWest) October 27, 2019

Bizzat Stram Kurs tarafından sosyal medyaya servis edilen videolarda Paludan’ı konuşmasının patlama sesleriyle kesildiği duyuluyor. Görgü tanıklarına göre ilk maytap Paludan’ın karşısında bulunan bir binanın çatısından atıldı, ikinci patlama hemen yakınında meydana geldi, bu sırada arkasındaki binada bir pencerenin camı kırıldı.

Ancak üçüncü patlamanın da olmasıyla polis harekete geçti ve siyah bir araçla Paludan’ı olay yerinden uzaklaştırdı. Olayla ilgili herhangi bir kişini gözaltına alınmadığı belirtildi.

Leif Hansen, henüz olayla ilgili sorumlu ya da sorumluları belirleyemediklerini söyledi.

'Çeteler peşinde'

Öte yandan polisin, Kopenhag’ın batısında faaliyet gösteren bazı çetelerin doğrudan Paludan’ın ‘peşine düştüğüne’ dair istihbarat aldığı öne sürüldü.

Polis Müfettişi Mogens Lauridsen, Paludan’a ve eylemlerine yönelik tehdidin ‘genel huzursuzluk’ seviyesinden ‘doğrudan hedef almaya’ yöneldiğini belirtti.

Lauridsen, Berlingske gazetesine yaptığı açıklamada, “Çete çevrelerinin Rasmus Paludan’a ciddi bir biçimde odaklandığına şüphe yok. Nerede görünürse görünsün, çetelerin onun varlığını kabul etmediğine dair duyumlar aldık. Bu, genelde gördüğümüz bir şey değil. Genelde daha geniş bölünmüş alanlar vardır ve kendilerininkilere sadık kalırlar” dedi.

Provokatif eylemleriyle tepki çekiyor

Rasmus Paludan, temmuz ayında Tingbjerg’e bir ziyaret daha gerçekleştirmiş , burada tepkiyle karşılaşınca polis olaya müdahale etmek durumunda kalmıştı.

Hollanda siyasetinde ve kamuoyunda tepki çeken Paludan, sağcılar arasında bile tartışmalı bir figür olarak anılıyor. Paludan, provokatif eylem ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Paludan daha önce, başkent Kopenhag’da Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Noerrebro semtinde Kuran’ı yere atarak çiğnemiş, bunun ardından kentte şiddet olayları patlak vermişti.

Siyasetçi bir kez de Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto ederek Kuran yakmıştı.

Paludan’ın 2017’de kurduğu Stram Kurs, bu yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 2 oranında bir destek bulabilmişti. Parti ve Paludan, ülkede İslam’ı yasaklamayı, göçmenleri sınırdışı etmeyi ve Avrupalı olmayan mültecilere verilen Danimarka vatandaşlığının iptal edilmesini savunuyor.