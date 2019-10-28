AB İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul etti

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, 27 AB ülkesinin İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul ettiğini duyurdu.

AB üyelerinin "esnek bir ertelemeye" onay verdiğini kaydeden Tusk, "AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti" ifadelerini kullandı.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

​Tusk ayrıca, kararın yazılı bir süreçle resmiyet kazanacağını belirtti.

Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den bu tarih öncesinde ayrılabilecek.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.